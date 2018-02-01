Тошич прокомментировал неудачу Слуцкого в "Халле"

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Тошич прокомментировал неудачу Слуцкого в "Халле"Полузащитник сербского "Партизана" Зоран Тошич прокомментировал неудачу своего бывшего тренера по московскому ЦСКА Леонида Слуцкого в английском "Халл Сити".

"Не знаю, почему у него не сложилось в "Халле", но Слуцкий - человек, который всегда смотрит вперед и хочет каждый день становиться лучше. Он попробовал свои силы в Англии, поскольку не хотел остаться тренером, который работает только на родине. Я уважаю Леонида за это и уверен, что он еще получит шанс", - цитирует 30-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, Муса отказал клубу Примеры ради ЦСКА. | soccernews.ru

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