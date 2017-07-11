Тошич прокомментировал свое будущее

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Тошич прокомментировал свое будущееСербский вингер Зоран Тошич, текущим летом покинувший московский ЦСКА в статусе свободного агента, прокомментировал свое будущее.

"Пока веду переговоры и ничего конкретного не могу сказать. Нахожусь в Сербии и занимаюсь со своим личным тренером. Надеюсь, что уже в ближайшее время станет ясно, где я продолжу карьеру. Рассматриваю варианты как в России, так и за рубежом.

О моем переходе скоро объявит тульский "Арсенал"? Не-не-не! Я - не в России, а в Белграде. Я знаю, кого они объявят, но не могу сказать. Серб? Можете предположить и так, раз я знаю", - цитирует 30-летнего футболиста чемпионат.com.

Напомним, Красножан высказался о перспективах Смолова. | soccernews.ru

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