Тошич рассказал интересную историю про Вагнера Лава
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился воспоминаниями о совместных выступлениях с экс-форвардом армейцев Вагнером Лавом.
"Я всегда включаю Вагнера в тройку лучших партнёров по команде за всю карьеру, хотя в своё время мне довелось быть частью "Манчестер Юнайтед". У него невероятный талант, а также чувство футбола и мяча. Одно удовольствие! Настоящий бразилец. Конечно, как и у каждого южноамериканца, у него есть слабые места, но он профессионал. На него всегда можно положиться.
Однажды мы несколько дней не знали, где был Вагнер Лав. Ни игроки, ни члены тренерского штаба, ни какие-либо другие люди из клуба. Паника длилась три-четыре дня. А потом он просто появился в пятницу и сказал тренеру, что готов к игре. В субботу он забил два гола - и мы выиграли 2:0. И что ему скажешь?" - цитирует Тошича Mozzart Sport.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона 2012/13, сыграл 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 ассиста.
Тошич защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2017 год, сыграл 241 матч и забил 47 голов.
Не пропустите: Алексей Березуцкий не исключил приглашение Вагнера Лава в тренерский штаб ЦСКА. | http://soccernews.ru
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