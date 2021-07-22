Тошич рассказал интересную историю про Вагнера Лава

1 Теги цска москвазоран тошичвагнер лав

Тошич рассказал интересную историю про Вагнера Лава

Фото инстаграм Зорана Тошича

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился воспоминаниями о совместных выступлениях с экс-форвардом армейцев Вагнером Лавом.

"Я всегда включаю Вагнера в тройку лучших партнёров по команде за всю карьеру, хотя в своё время мне довелось быть частью "Манчестер Юнайтед". У него невероятный талант, а также чувство футбола и мяча. Одно удовольствие! Настоящий бразилец. Конечно, как и у каждого южноамериканца, у него есть слабые места, но он профессионал. На него всегда можно положиться.

Однажды мы несколько дней не знали, где был Вагнер Лав. Ни игроки, ни члены тренерского штаба, ни какие-либо другие люди из клуба. Паника длилась три-четыре дня. А потом он просто появился в пятницу и сказал тренеру, что готов к игре. В субботу он забил два гола - и мы выиграли 2:0. И что ему скажешь?" - цитирует Тошича Mozzart Sport.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона 2012/13, сыграл 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 ассиста.

Тошич защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2017 год, сыграл 241 матч и забил 47 голов. 

Не пропустите: Алексей Березуцкий не исключил приглашение Вагнера Лава в тренерский штаб ЦСКА. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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rttu89

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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