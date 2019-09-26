Тошич рассказал, о чем больше всего скучает из России

Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич, который сейчас выступает в "Партизане", в передаче "Красава" рассказал, что скучает по зарплате в России.

"Больше всего скучаю по зарплате в России", - сказал Тошич.

32-летний выступал в стане "армейцев" с 2010 по 2017 год. В 241 матче он забил 47 голов и сделала 41 ассист. В 2017-м он перешел из ЦСКА в "Партизан"

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