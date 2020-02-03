Тошич рассказал, почему покинул ЦСКА в 2017 году

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Тошич рассказал, почему покинул ЦСКА в 2017 году

Полузащитник "Партизана" Зоран Тошич высказался об уходе из московского ЦСКА в 2017 году. Об этом сообщает Sport24.

"Да, это стало неожиданностью. Я очень хорошо чувствовал себя в ЦСКА. Но, к сожалению, наши пути разошлись.

Слуцкий 6,5 лет работал в команде, и команда была плюс-минус одинаковая.

Пришел новый тренер Виктор Гончаренко, у которого была новая схема, новая тактика - все новое. И он оценил, что я не попадаю под это. Поэтому я ушел", - рассказал Тошич.

32-летний серб играл за "армейцев" с 2010 по 2017 год.

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