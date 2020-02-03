Тошич рассказал, почему покинул ЦСКА в 2017 году
Полузащитник "Партизана" Зоран Тошич высказался об уходе из московского ЦСКА в 2017 году. Об этом сообщает Sport24.
"Да, это стало неожиданностью. Я очень хорошо чувствовал себя в ЦСКА. Но, к сожалению, наши пути разошлись.
Слуцкий 6,5 лет работал в команде, и команда была плюс-минус одинаковая.
Пришел новый тренер Виктор Гончаренко, у которого была новая схема, новая тактика - все новое. И он оценил, что я не попадаю под это. Поэтому я ушел", - рассказал Тошич.
32-летний серб играл за "армейцев" с 2010 по 2017 год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15