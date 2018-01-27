Тошич считает, что Муса будет полезен ЦСКА

Полузащитник "Партизана" Зоран Тошич прокомментировал возможное возвращение нападающего Ахмеда Мусы в ЦСКА.

"Безусловно. Ахмед прекрасно знает партнеров, ему не придется долго адаптироваться. Именно такого форварда, быстрого и забивного, не хватает нынешнему составу армейцев. В свое время Муса принес много пользы армейцам. Уверен, что он забьет много голов в оставшейся части сезона", - сказал он.

Читайте: Муса уклончиво ответил на вопрос о возвращении в Россию | http://soccernews.ru