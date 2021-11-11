Тошич составил команду мечты ЦСКА

Фото инстаграм Зорана Тошича

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич назвал свой состав символической сборной армейцев.

Вратарь: Игорь Акинфеев;

Защитники: Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Георгий Щенников;

Полузащитники: Ахмед Муса, Элвер Рахимич, Бибрас Натхо, Алан Дзагоев;

Нападающие: Сейду Думбия, Вагнер Лав.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год, сыграл 241 матч и забил 47 голов.

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