Тошич составил команду мечты ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич назвал свой состав символической сборной армейцев.
Вратарь: Игорь Акинфеев;
Защитники: Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Георгий Щенников;
Полузащитники: Ахмед Муса, Элвер Рахимич, Бибрас Натхо, Алан Дзагоев;
Нападающие: Сейду Думбия, Вагнер Лав.
Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год, сыграл 241 матч и забил 47 голов.
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