Тошич стал игроком "Партизана"

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Тошич стал игроком "Партизана"

"Партизан" в своём официальном твиттере объявил о переходе экс-полузащитника ЦСКА Зорана Тошича.

30-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с сербским клубом контракт до лета 2020 года.

Напомним, что Тошич уже выступал за "Партизан" с 2007 по 2009 год.

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