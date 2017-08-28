Тошич стал игроком "Партизана"

"Партизан" в своём официальном твиттере объявил о переходе экс-полузащитника ЦСКА Зорана Тошича.

30-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с сербским клубом контракт до лета 2020 года.

Напомним, что Тошич уже выступал за "Партизан" с 2007 по 2009 год.

Не пропустите: Ярмоленко стал игроком дортмундской "Боруссии". | http://soccernews.ru