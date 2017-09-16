Тошич: "Трансфер в "Халл" со Слуцким ни разу не обсуждали"

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич продолжает интересоваться результатами экс-наставника армейцев Леонида Слуцкого в "Халл Сити".

"Конечно, слежу за результатами "Халл". Последние матчи не видел. Но Леонид Викторович умеет выжать максимум из команды. Верю, что он сможет построить успешную карьеру и в Англии.

Мы с ним на связи. Правда, трансфер в "Халл" ни разу не обсуждали. Разговаривали про мой уход из ЦСКА и другие темы, но переезд в Англию не затрагивали", - сказал он.

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