Тошич уходит из ЦСКА

Сербский полузащитник ЦСКА Зоран Тошич договорился о расторжении контракта, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, стороны разорвали контракт, который истекал через месяц, по обоюдному согласию.

Таким образом 30-летний Тошич в ближайшее время перейдет в другой клуб бесплатно.

Не пропустите: Оджиджа-Офоэ не перейдет в "Краснодар". | http://soccernews.ru