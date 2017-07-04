Тошич уходит из ЦСКА

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Тошич уходит из ЦСКА

Сербский полузащитник ЦСКА Зоран Тошич договорился о расторжении контракта, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, стороны разорвали контракт, который истекал через месяц, по обоюдному согласию.

Таким образом 30-летний Тошич в ближайшее время перейдет в другой клуб бесплатно.

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