Тошич возвращается в "Партизан"

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, который этим летом покинул армейцев на правах свободного агента, прояснил своё будущее.

"Я согласился вернуться в "Партизан" и очень этому рад. Мы договорились о сотрудничестве на три года. Во вторник всё будет оформлено официально" - сказал 30-летний хавбек.

Напомним, что Тошич уже выступал за "Партизан" с 2007 по 2009 год, после чего перебрался в "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: "Гамбург" интересуется Тошичем. | http://soccernews.ru