Тошич возвращается в "Партизан"
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, который этим летом покинул армейцев на правах свободного агента, прояснил своё будущее.
"Я согласился вернуться в "Партизан" и очень этому рад. Мы договорились о сотрудничестве на три года. Во вторник всё будет оформлено официально" - сказал 30-летний хавбек.
Напомним, что Тошич уже выступал за "Партизан" с 2007 по 2009 год, после чего перебрался в "Манчестер Юнайтед".
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|Команда
|М
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|1
|Црвена Звезда
|30
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|2
|Партизан
|30
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|Войводина
|30
|59
|4
|Напредак
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|52
|5
|Младост Лучани
|30
|48
|6
|Раднички Ниш
|30
|44
|7
|Вождовац
|30
|43
|8
|Явор Иваньица
|30
|42
|9
|Чукарички
|30
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|Спартак Суботица
|30
|38
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|Рад
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|27
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|Борац Чачак
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