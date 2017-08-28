Тошич возвращается в "Партизан"

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Тошич возвращается в "Партизан"

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, который этим летом покинул армейцев на правах свободного агента, прояснил своё будущее.

"Я согласился вернуться в "Партизан" и очень этому рад. Мы договорились о сотрудничестве на три года. Во вторник всё будет оформлено официально" - сказал 30-летний хавбек.

Напомним, что Тошич уже выступал за "Партизан" с 2007 по 2009 год, после чего перебрался в "Манчестер Юнайтед".

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