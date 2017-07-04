Тошич: "Я покинул ЦСКА"

Теги цска москвазоран тошич

Тошич: "Я покинул ЦСКА"
Сербский полузащитник Зоран Тошич подтвердил, что он ушел из ЦСКА.

"Да, я покинул ЦСКА. Это все, что я могу сейчас сказать", - приводят слова Тошича российские СМИ.

30-летний Тошич выступал за ЦСКА с 2010 года, провел за клуб 241 матч и забил 47 голов. 

Не пропустите: Тошич уходит из ЦСКА. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Самые ожидаемые трансферы лета 2017

Самые ожидаемые трансферы лета 2017

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов