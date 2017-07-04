Тошич: "Я покинул ЦСКА"



Сербский полузащитник Зоран Тошич подтвердил, что он ушел из ЦСКА.

"Да, я покинул ЦСКА. Это все, что я могу сейчас сказать", - приводят слова Тошича российские СМИ.

30-летний Тошич выступал за ЦСКА с 2010 года, провел за клуб 241 матч и забил 47 голов.

Не пропустите: Тошич уходит из ЦСКА. | http://soccernews.ru