Тошич заявил, что Слуцкий лучше Фергюсона

Экс-игрок ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" Зоран Тошич, который сейчас выступает в "Партизане", в интервью YouTube-каналу "КраСава" сказал, что Леонид Слуцкий лучше сэра Алекса Фергюсона.



"Слуцкий не звал меня в "Витесс". У него там хорошие футболисты, мы всегда с ним на связи. Я знаю, что в этом сезоне они отлично выступают.



Я рад, что Слуцкий - русский тренер, попробовал в другой стране. Он единственный, кого я помню, кто сделал это. Я работал с ним семь лет. Он самый важный тренер в моей карьере.

Для меня Слуцкий круче, чем сэр Алекс Фергюсон", - сказал Тошич.

32-летний серб выступал в стане "армейцев" с 2010 по 2017 год. В 241 матче он забил 47 голов и сделала 41 ассист. В 2017-м он перешел из ЦСКА в "Партизан"

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