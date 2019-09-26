Тошич заявил, что Слуцкий лучше Фергюсона
Экс-игрок ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" Зоран Тошич, который сейчас выступает в "Партизане", в интервью YouTube-каналу "КраСава" сказал, что Леонид Слуцкий лучше сэра Алекса Фергюсона.
"Слуцкий не звал меня в "Витесс". У него там хорошие футболисты, мы всегда с ним на связи. Я знаю, что в этом сезоне они отлично выступают.
Я рад, что Слуцкий - русский тренер, попробовал в другой стране. Он единственный, кого я помню, кто сделал это. Я работал с ним семь лет. Он самый важный тренер в моей карьере.
Для меня Слуцкий круче, чем сэр Алекс Фергюсон", - сказал Тошич.
32-летний серб выступал в стане "армейцев" с 2010 по 2017 год. В 241 матче он забил 47 голов и сделала 41 ассист. В 2017-м он перешел из ЦСКА в "Партизан"
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|Команда
|М
|О
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|4
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|Манчестер Сити
|4
|10
|3
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|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1