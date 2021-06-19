Тошич ждёт предложение от ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич заявил о желании вернуться в ЦСКА после завершения профессиональной карьеры.
"Хотел бы я войти в тренерский штаб ЦСКА? Пока я ещё футболист, надеюсь, буду продолжать до тех пор, пока позволит здоровье. После карьеры, конечно, посмотрим. Этот клуб я очень сильно люблю. Конечно, после футбола буду думать о другой работе. Если какое-то предложение будет из ЦСКА, мне будет очень приятно", - сказал 34-летний серб.
Сейчас хавбек выступает за казахстанский "Тобол". Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2021 года.
Тошич защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2017 год, сыграл 241 матч и забил 47 голов. С армейцами он выиграл 7 трофеев.
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