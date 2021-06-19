Тошич ждёт предложение от ЦСКА

Теги цска москвазоран тошич

Тошич ждёт предложение от ЦСКА

Фото инстаграм Зорана Тошича

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич заявил о желании вернуться в ЦСКА после завершения профессиональной карьеры.

"Хотел бы я войти в тренерский штаб ЦСКА? Пока я ещё футболист, надеюсь, буду продолжать до тех пор, пока позволит здоровье. После карьеры, конечно, посмотрим. Этот клуб я очень сильно люблю. Конечно, после футбола буду думать о другой работе. Если какое-то предложение будет из ЦСКА, мне будет очень приятно", - сказал 34-летний серб.

Сейчас хавбек выступает за казахстанский "Тобол". Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2021 года.

Тошич защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2017 год, сыграл 241 матч и забил 47 голов. С армейцами он выиграл 7 трофеев.

Не пропустите: Набабкин отправился на сбор ЦСКА после истечения контракта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Серхио Рамос назвал свои финансовые требования

Серхио Рамос назвал свои финансовые требования

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Астана Астана 33 69
2 Кайрат Кайрат 33 68
3 Ордабасы Ордабасы 33 65
4 Тобол Тобол 33 63
5 Жетысу Жетысу 33 56
6 Кайсар Кайсар 33 42
7 Окжетпес Окжетпес 33 40
8 Иртыш Иртыш 33 37
9 Шахтер Караганда Шахтер Караганда 33 35
10 Тараз Тараз 33 29
11 Атырау Атырау 33 26
12 Актобе Актобе 33 15
Полная таблица

топ-5 тегов