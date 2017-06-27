Тошич: "Жду руководство ЦСКА на втором сборе, чтобы обсудить продление контракта"

Сербский полузащитник ЦСКА Зоран Тошич заявил, что переговоры о продлении его контракта пройдут на втором сборе клуба в Австрии.

"Я продолжу тренироваться с ЦСКА на втором сборе, который начнется уже завтра. У меня действует контракт до 30 июля, поэтому буду готовиться к сезону в составе армейцев. Есть подвижки в переговорах о новом контакте с ЦСКА? Пока нет. Я жду руководство клуба, чтобы обсудить это. Они обещали приехать на первый сбор, но у них не получилось. Заверили, что будут на втором, там и поговорим.

Я не раз говорил, что ЦСКА для меня - вся жизнь. Я в Москве провел больше времени, чем в "Партизане", чем в любой из юношеских школ. Так что мое желание остаться меньше не стало. Другое дело - желание клуба. Если руководство решит, что я не нужен команде - буду искать другое место, где продолжить карьеру", - приводят слова Тошича российские СМИ.

Напомним, что 30-летний Тошич выступает за ЦСКА с 2010 года, провел за клуб 241 матч и забил 47 голов.

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