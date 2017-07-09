"Тосно" арендовал защитника "Зенита" Чернова



Защитник "Зенита" Евгений Чернов стал игроком "Тосно", сообщил агент футболиста Александр Маньяков.

По сведениям источника, футболист будет играть за клуб из Ленинградской области на правах аренды.

24-летний Чернов выступает за "Зенит" с 2016 года и провел за клуб 7 матчей. Ранее играл за "Томь", "Газовик", "Химик" и "Енисей". Сыграл 3 матча за юношескую сборную России. Ориентировочная стоимость игрока составляет 600 тысяч евро. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2018 года.

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