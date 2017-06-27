"Тосно" арендовало Кутина у "Спартака"

Теги спартак москватосноденис кутин

"Тосно" арендовало Кутина у "Спартака"

Дебютант Премьер-лиги "Тосно" взял в аренду защитника "Спартака" Дениса Кутина, сообщает официальный сайт клуба.

Арендное соглашение футболиста с клубом из Ленинградской области будет действовать до 31 мая 2018 года.

23-летний Кутин выступает за "Спартак" с 2014 года, провел за клуб 6 матчей. Сыграл 4 поединка за молодежную сборную России. Ориентировочная стоимость игрока составляет 400 тысяч евро.

Не пропустите: "Спартак" заинтересовался полузащитником молодежной сборной Бразилии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Полуфинал Кубка Конфедераций: Казань в ожидании битвы Португалии и Чили

Полуфинал Кубка Конфедераций: Казань в ожидании битвы Португалии и Чили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов