"Тосно" арендовало Кутина у "Спартака"

Дебютант Премьер-лиги "Тосно" взял в аренду защитника "Спартака" Дениса Кутина, сообщает официальный сайт клуба.

Арендное соглашение футболиста с клубом из Ленинградской области будет действовать до 31 мая 2018 года.

23-летний Кутин выступает за "Спартак" с 2014 года, провел за клуб 6 матчей. Сыграл 4 поединка за молодежную сборную России. Ориентировочная стоимость игрока составляет 400 тысяч евро.

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