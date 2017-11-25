"Тосно" – "Арсенал Тула" - 3:2 (обзор)

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"Тосно" – "Арсенал Тула" - 3:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 18-го тура чемпионата России между "Тосно" и тульским "Арсеналом".

Не пропустите: Хет-трик Маркова принёс "Тосно" волевую победу над "Арсеналом". | http://soccernews.ru

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4 Спартак Москва 17 28
5 Краснодар 17 27
6 Ахмат 18 25
7 Уфа 18 24
8 Урал 17 24
9 Арсенал Тула 18 24
10 Амкар 18 21
11 Рубин 17 20
12 Тосно 18 20
13 Ростов 17 19
14 Динамо Москва 18 16
15 Анжи 17 16
16 СКА Хабаровск 17 12
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