"Тосно" – "Авангард" – 2:1 (обзор)

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"Тосно" – "Авангард" – 2:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор финального матча Кубка России между "Тосно" и "Авангардом" (2:1).

Видео: "Тосно" - "Авангард".

Не пропустите: "Тосно" обыгрывает "Авангард" и становится обладателем Кубка России. | http://soccernews.ru

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