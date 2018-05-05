"Тосно" - "Динамо" - 1:2 (обзор)

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"Тосно" - "Динамо" - 1:2 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча РФПЛ между "Тосно" и "Динамо".

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1 Локомотив Москва 29 60
2 Спартак Москва 29 56
3 Краснодар 29 53
4 ЦСКА Москва 28 52
5 Зенит Санкт-Петербург 29 50
6 Уфа 28 39
7 Арсенал Тула 28 39
8 Динамо Москва 29 37
9 Урал 28 37
10 Рубин 28 36
11 Ахмат 28 35
12 Ростов 29 34
13 Амкар 28 31
14 Анжи 28 24
15 Тосно 29 24
16 СКА Хабаровск 29 13
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