"Тосно" дома минимально обыграл "Ахмат"

В рамках 12-го тура чемпионата России "Тосно" на своём поле одержал минимальную победу над "Ахматом".

"Тосно" – "Ахмат" - 1:0

Гол: Марков, 78 - 1:0.

"Тосно": Юрченко, Сухарев, Чернов, Шахов, Буйволов, Быстров (Мелкадзе, 61), Полетанович, Нуну Роша, Карницкий (Труйич, 71), Заболотный, Марков (Трошечкин, 85).

"Ахмат": Городов, Семенов, Родолфо, Мохаммади (Бериша, 72), Анхель, Лео Жаба (Бацуев, 48), Исмаэл, Митришев (Роши, 53), Швец, Уциев, Мбенг.

Удаление: Швец (46).

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