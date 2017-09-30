"Тосно" дома минимально обыграл "Ахмат"

Теги тосноахмат

"Тосно" дома минимально обыграл "Ахмат"

В рамках 12-го тура чемпионата России "Тосно" на своём поле одержал минимальную победу над "Ахматом".

"Тосно" – "Ахмат" - 1:0

Гол: Марков, 78 - 1:0.

"Тосно": Юрченко, Сухарев, Чернов, Шахов, Буйволов, Быстров (Мелкадзе, 61), Полетанович, Нуну Роша, Карницкий (Труйич, 71), Заболотный, Марков (Трошечкин, 85).

"Ахмат": Городов, Семенов, Родолфо, Мохаммади (Бериша, 72), Анхель, Лео Жаба (Бацуев, 48), Исмаэл, Митришев (Роши, 53), Швец, Уциев, Мбенг.

Удаление: Швец (46).

Не пропустите: "Ростов" на выезде уступил "СКА-Хабаровск". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В Бергамо как к себе домой: "Ювентус" на выезде сразится с удобной "Аталантой"

В Бергамо как к себе домой: "Ювентус" на выезде сразится с удобной "Аталантой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 11 27
2 Локомотив Москва 11 23
3 Краснодар 12 21
4 ЦСКА Москва 11 20
5 Спартак Москва 12 17
6 Ахмат 12 17
7 Ростов 12 16
8 Урал 12 16
9 Амкар 12 14
10 Рубин 12 14
11 Арсенал Тула 12 14
12 Уфа 11 13
13 Тосно 12 12
14 СКА Хабаровск 12 11
15 Динамо Москва 11 10
16 Анжи 11 8
Полная таблица

топ-5 тегов