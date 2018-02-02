"Тосно" хочет арендовать хавбека ЦСКА

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"Тосно" хочет арендовать хавбека ЦСКА

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко заявил, что клуб интересуется полузащитником ЦСКА Александром Макаровым.

"Ведем переговоры с ЦСКА по аренде Макарова. Знаем его возможности, он у нас играл, хотели бы видеть в команде. Пока не могу сказать, чем все закончится. Может ли "Тосно" арендовать Погребняка? По нему сейчас ничего сказать не могу", - приводят слова Матюшенко российские СМИ.

В минувшем сезоне хавбек уже играл за "Тосно" на правах аренды. В этом сезоне 21-летний Макаров сыграл за ЦСКА в 2 матчах.

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