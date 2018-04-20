"Тосно" хочет продлить контракт с Погребняком

"Тосно" хочет продлить контракт с нападающим Павлом Погребняком, сообщают российские СМИ.

"Погребняк проявил себя в составе "Тосно", и мы заинтересованы в продлении соглашения. Так что будем разговаривать с ним. Но сейчас главное, чтобы он правильно восстановился от травмы" - сказал генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.

Отметим, что 34-летний Погребняк после перехода в "Тосно" забил 4 гола в 8 матчах.

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