"Тосно" и "Анжи" расписали результативную ничью

В матче 9-го тура чемпионата России "Тосно" на своем поле сыграл вничью с "Анжи" (2:2). Голы за ленинградцев забивали Евгений Марков и Вагиз Галиулин, у махачкалинцев отличились Александр Прудников и Олег Данченко.

"Тосно" - "Анжи" - 2:2 (1:2)

Голы: Марков, 5 - 1:0, Прудников, 18 - 1:1, Данченко, 25 - 1:2, Галиулин, 63 - 2:2

"Тосно": Юрченко, Чернов, Дугалич, Дудиев (Труйич, 79), Шахов, Палиенко, Полетанович (Трошечкин, 85), Казаев, Галиулин, Заболотный, Марков (Нуну Роша, 67).

"Анжи": Будаков, Полуяхтов, Армаш, Брызгалов, Тетрашвили, Кацаев (Гулиев, 54), Данченко (Хубулов, 72), Афонин (Бакаев, 59), Яковлев, Маркелов, Прудников.

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