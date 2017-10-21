"Тосно" и "Ростов" разошлись миром

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"Тосно" и "Ростов" разошлись миром

В рамках 14-го тура чемпионата России "Тосно" дома добыл ничью в матче с "Ростовом".

"Тосно" – "Ростов" - 1:1

Голы: Марков, 17 - 1:0, Ингасон, 56 (пенальти) - 1:1.

"Тосно": Юрченко, Буйволов, Чернов, Кутин, Дугалич, Нуну Роша, Карницкий, Полетанович (Казаев, 43), Труйич (Мелкадзе, 67), Марков, Заболотный.

"Ростов": Песьяков, Макеев (Шомуродов, 69), Ингасон, Вилюш, Устинов, Могилевец, Байрамян (Ионов, 46), Думбия (Зуев, 46), Гацкан, Паршивлюк, Дядюн.

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