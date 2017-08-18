"Тосно" и "СКА-Хабаровск" победителя не выявили

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"Тосно" и "СКА-Хабаровск" победителя не выявили

В рамках 7-го тура чемпионата России "Тосно" сыграл вничью со "СКА-Хабаровск".

"Тосно" – "СКА-Хабаровск" 0:0

"Тосно": Юрченко, Шахов, Чернов, Дудиев, Дугалич, Карницкий, Мухаметшин (Казаев, 61), Нуну Роша (Мирзов, 82), Галиулин, Мелкадзе (Марков, 75), Заболотный.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Гришко (Калинский, 62), Пуцко, Наваловский, Черевко, Баляйкин, Димидко, Федотов (Казанков, 64), Дедечко, Корян (Христов, 74), Маркович.

Предупреждение: Пуцко (90). | http://soccernews.ru

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