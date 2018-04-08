"Тосно" и "Урал" расписали результативную ничью

В матче 25-го тура чемпионата России "Тосно" и "Урал" сыграли вничью. У хозяев дублем отметился Павел Погребняк, у гостей мячи на счету Владимира Ильина и Отмана-Эль Кабира. После этого матча "Тосно" остался на 15-м месте в Премьер-лиге, "Урал" по-прежнему занимает девятую позицию.

"Тосно" – "Урал" - 2:2 (1:1)

Голы: Погребняк, 6 - 1:0, Ильин, 40 - 1:1, Погребняк, 59 (с пенальти) - 2:1, Эль-Кабир, 87 - 2:2

"Тосно": Юрченко, Чернов, Сухарев, Маргасов, Дугалич, Полетанович, Жигулев (Мелкадзе, 82), Мирзов (Рикардиньо, 62), Галиулин, Карницкий, Погребняк.

"Урал": Годзюр, Чернов (Портнягин, 81), Балажиц, Меркулов, Кулаков, Димитров, Майега, Евсеев (Егорычев, 62), Емельянов, Эль-Кабир, Ильин.

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