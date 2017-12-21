"Тосно" интересуется защитником "Локомотива"

"Тосно" хочет подписать защитника "Локомотива" Тимофея Маргасова, об этом сообщил гендиректор клуба из Ленобласти Вячеслав Матюшенко.

"Маргасов ещё не перешёл. Мы узнавали по поводу него, заинтересованы, ведём переговоры. Агент решает всё. Мы не знаем, отпустит ли его "Локомотив", так что вопрос ещё открыт" - сказал функционер.

В этом сезоне 25-летний Маргасов выпал из основного состава и сыграл только 5 матчей за вторую команду "Локомотива".

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