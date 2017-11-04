"Тосно" – "Краснодар" - 1:3 (обзор)

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"Тосно" – "Краснодар" - 1:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 16-го тура чемпионата России между "Тосно" и "Краснодаром".

Не пропустите: "Краснодар" на выезде разобрался с "Тосно". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 15 32
2 Зенит Санкт-Петербург 15 29
3 Краснодар 16 27
4 ЦСКА Москва 15 25
5 Урал 16 24
6 Арсенал Тула 16 23
7 Спартак Москва 15 22
8 Уфа 15 21
9 Ахмат 16 21
10 Рубин 15 18
11 Ростов 16 18
12 Амкар 15 17
13 Тосно 16 17
14 Динамо Москва 16 15
15 Анжи 15 13
16 СКА Хабаровск 16 12
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