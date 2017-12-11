"Тосно" - "Локомотив" - 1:3 (обзор)

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"Тосно" - "Локомотив" - 1:3 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата России между "Тосно" и "Локомотивом".

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Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
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