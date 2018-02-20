"Тосно" минимально обыграл курский "Авангард"

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"Тосно" минимально обыграл курский "Авангард"Сегодня в контрольном матче "Тосно" минимально обыграл курский "Авангард".

"Тосно" - "Авангард" - 1:0

Гол: Галиулин, 66 - 1:0.

"Тосно" (стартовый состав): Опарин, Миюшкович, Погребняк, Нуну Роша, Галиулин, Мирзов, Маргасов, Дугалич, Чернов, Рикардиньо, Полетанович.

Удаление: Гурфов, 40 ("Авангард").

Напомним, ранее "Арсенал" сыграл вничью с "Кайратом". | soccernews.ru

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