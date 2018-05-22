"Тосно" может лишиться права сыграть в матче за Суперкубок России.

Как сообщают российские СМИ, подобный сценарий возможен, если клуб из Ленинградской области не пройдёт лицензирование на следующий сезон.

В таком случае "Локомотив" в матче за Суперкубок сразится не с "Тосно", а с вице-чемпионом - московским ЦСКА.

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