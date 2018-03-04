"Тосно" на выезде переиграл "СКА-Хабаровск"

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"Тосно" на выезде переиграл "СКА-Хабаровск"

В рамках 21-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" уступил "Тосно".

"СКА-Хабаровск" – "Тосно" 0:1

Гол: Мирзов, 69 - 0:1

"СКА-Хабаровск": Довбня, Богаев, Карпов, Тубич, Баляйкин (Калинский, 67), Самсонов, Карасев, Никифоров, Кабутов, Федотов (Савичев, 46), Секульски (Маркович, 75).

"Тосно": Опарин, Чернов, Буйволов, Маргасов, Дугалич, Мирзов (Макаров, 80), Жигулев, Галиулин (Труйич, 76), Полетанович, Нуну Роша (Карницкий, 88), Погребняк.

Предупреждения: Мирзов (24), Богаев (30), Тубич (39), Чернов (41), Жигулев (67), Самсонов (72). | http://soccernews.ru

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