"Тосно" намерен арендовать полузащитника ЦСКА

"Тосно" намерен арендовать хавбека ЦСКА Александра Макарова.

В прошлом сезоне Макаров уже играл в составе "Тосно", а значит он отлично знаком как руководству клуба, так и главному тренеру команды Дмитрию Парфёнову.

А вот в ЦСКА хавбек не получает игровой практики, что лишь приближает его уход из клуба.

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