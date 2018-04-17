"Тосно" намерен вновь победить "Спартак" в Кубке России

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"Тосно" намерен вновь победить "Спартак" в Кубке России
"Тосно" представил промо-ролик к полуфинальному матчу Кубка России против "Спартака".

- Повторим историю! Мы уже обыгрывали "Спартак" в Кубке России и мы можем повторить это снова!, - говорится в описании к видео.

Видео: Промо-ролик от "Тосно".

Матч "Спартак" - "Тосно" пройдет 18 апреля и начнется в 18.30 по московскому времени.

Стоит отметить, что в 2014 году "Тосно" победил "Спартак" со счетом 1:0 в 1/8 финала Кубка России.

В этом сезоне клубы дважды встречались в чемпионате России. В первом круге была зафиксирована ничья 2:2, а во второй части сезона "Спартак" был сильнее - 2:1.

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