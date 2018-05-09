"Тосно" обыгрывает "Авангард" и становится обладателем Кубка России
Финал Кубка России 2018 года получил сенсационную вывеску: на стадионе "Волгоград Арена" встретились "Тосно" и "Аванград". Перед началом турнира мало кто мог предположить, что в решающем матче сойдутся предпоследняя команда Премьер-Лиги и клуб, идущий на 12-м месте в ФНЛ. Однако соперники кровью и потом выгрызали себе путевку в финал, получив тем самым возможность, в случае победы, представлять свою страну в еврокубках. Фаворитом противостояния считались, конечно же, представители РФПЛ, однако "сине-белые" также не собирались сдаваться, ведь до мечты им оставался всего один шаг.
Без раскачки начали поединок обе команды, активно пытаясь навязать друг другу свою игру. И уже на исходе первых десяти минут встречи тосненцы вышли вперед: Скворцов замкнул прострел партнера с правого фланга – 1:0. "Авангард" и не собирался сдаваться, постепенно увеличивая свое давление на ворота соперника. И через 6 минут после пропущенного гола "сине-белые" сравняли счет: Киреев остался без опеки в штрафной соперника и технично замкнул навес Гурфова с фланга – 1:1.
Взяв небольшую передышку, команды вновь разошлись к середине тайма. Сначала Коробов, получив пас на краю вратарской, не смог протолкнуть мяч в ворота – Юрченко спас тосненцев. Подопечные Парфенова ответили еще более опасной атакой, в концовке которой Кобзев в феноменальном прыжке потащил удар Маргасова, а на добивание среагировал уже защитник курской команды, выбив сферу из пустых ворот.
Лишь ближе к концовке первой половины команды немного успокоились, заметно сбавив обороты. "Авангард" согласился на игру вторым номером, ну а футболисты "Тосно" не смогли создать ничего путного у чужих ворот. Первый тайм так и завершился ничейным исходом.
В начале второй половины команда Парфенова полностью завладела инициативой, вынуждая соперника действовать за линией мяча. "Тосно" стал гораздо чаще проникать в штрафную "Авангарда", и защитники гостей лишь в последний момент отводили угрозу от ворот, играя откровенно на отбой. Курская команда все больше времени проводила в обороне, что серьезно сказывалось на усталости "сине-белых".
Тосненцы зарабатывали стандарты, били издали, однако все их попытки не достигали цели. Подопечные Биджиева старались играть выше, и как только это стало у них получаться, "лесники" вышли вперед. Мирзов в очередной раз пошел в дриблинг в чужой штрафной, обыграл двух защитников и покатил мяч в сетку – 2:1.
"Авангард" всем составом пошел в атаку, в надежде спасти этот матч, даже голкипер Кобзев на 2-й добавленной минуте сбегал на угловой. Однако усилий "сине-белых" не хватило, чтобы отыграться, да и футболисты "Тосно" действовали очень грамотно. Финальный свисток известил о том, что подопечные Парфенова стали обладателями Кубка России, причем сделали они это абсолютно заслуженно.
"Тосно" – "Авангард" – 2:1
Голы: Скворцов, 10 – 1:0, Киреев, 16 – 1:1, Мирзов, 80 – 2:1
"Тосно": Юрченко, Чернов, Буйволов, Маргасов, Сухарев, Жигулев (Карницкий, 85), Полетанович, Палиенко (Нуну Роша, 59) Мирзов, Галиулин, Скворцов (Рикардиньо, 65).
"Авангард": Кобзев, Багаев, Дашаев, Коробов, Гоцук, Киреев, Гурфов, Нетфуллин, Болов (Тлупов, 76), Федчук (Акбашев, 82), Альшин.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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