"Тосно" одерживает первую победу в Премьер-Лиге

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"Тосно" одерживает первую победу в Премьер-ЛигеВ выездном матче четвертого тура Премьер-Лиги против тульского "Арсенала" "Тосно" одержал первую победу в высшем дивизионе России.

"Арсенал" - "Тосно" - 1:2

Голы: Берхамов, 40 - 1:0, Галиулин, 48 - 1:1, Марков, 55 - 1:2.

Нереализованный пенальти: Джорджевич, 69.

"Арсенал": Габулов, Хагуш, Сунзу, Беляев, Александров, Шевченко, Боурчану, Чаушич (Максимов, 67), Берхамов, Ткачев, Джорджевич (Сикоев, 73).

"Тосно": Юрченко, Дудиев (Шахов, 87), Буйволов, Дугалич, Чернов, Галулин, Роша, Карницкий, Казаев (Мухаметшин, 80), Мелкадзе (Марков, 46), Заболотный.

Напомним, вчера "Локомотив" минимально обыграл "СКА-Хабаровск". | soccernews.ru

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