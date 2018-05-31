"Тосно" планируют ликвидировать без выплаты долгов игрокам

Бывший игрок "Тосно" Владимир Быстров рассказал о финансовых проблемах клуба.

"Перед игроками имелись задолженности. Они гасились частями – 10 процентов, 20 процентов... Не закрывались прошлые зарплаты. Потом следующие. Все это накапливалось. Всем ребятам пообещали, что задолженности в итоге будут закрыты.

В итоге сложилась следующая ситуация. "Тосно" сделают банкротом. Никто ничего не получит. А люди спокойненько выйдут сухими из воды. Думаю, что по бумагам ни к кому претензий не будет. По документам спонсоры все свои договоренности выполнили", - приводят слова Быстрова российские СМИ.

"Если у вас нет денег, зачем брать футболистов, иностранцев и тому подобное? Какой смысл лезть дальше, если у тебя нет средств? Ну я еще ладно – два-три месяца был в клубе, на мне это не так отразилось. А остальные? Люди надеялись, верили, занимали денег у других, чтобы кормить семью. А тут такой исход... Нельзя это все оставлять без внимания. Чем больше пресса будет писать об этом, тем серьезнее накажут людей.

Если кому-то не удастся дозвониться Путину и рассказать о проблеме, она так и не решится. Вот в этом и заключается наш шанс", - добавил хавбек.

Напомним, что "Тосно" в минувшем сезоне вылетел из Премьер-лиги и выиграл Кубок России. После этого клуб не получил лицензию на выступления в еврокубках и ФНЛ.

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