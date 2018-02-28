"Тосно" победил "Луч-Энергию" и вышел в полуфинал Кубка России

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"Тосно" победил "Луч-Энергию" и вышел в полуфинал Кубка России

В 1/4 финала Кубка России "Тосно" добился победы над "Лучом" и завоевал путевку в полуфинал. В первом тайме голы за "Тосно" забили Андрей Буйволов и Павел Погребняк. Во второй половине дальневосточники сумели лишь сократить отставание в счете, отличился Андрей Мязин. За выход в финал "Тосно" поспорит с победителем пары "Крылья Советов" - "Спартак".

"Тосно" – "Луч-Энергия" - 2:1 (2:0)
Голы: Буйволов, 22 - 1:0, Погребняк, 27 - 2:0, Мязин, 57 - 2:1

"Тосно": Юрченко, Буйволов, Дугалич, Чернов, Маргасов, Мирзов, Галиулин (Труйич, 90), Жигулев, Полетанович, Погребняк, Рикардиньо (Карницкий, 57).

"Луч-Энергия": Шамов, Таказов, Тихий, Больевич, Пономаренко, Гордиенко, Фомин (Маляка, 65), Бажев (Гелоян, 46), Павленко, Цуканов, Мязин (Машнев, 72).

Не пропустите: Погребняк забил гол в первом же официальном матче за "Тосно".  | http://soccernews.ru

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