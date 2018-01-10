"Тосно" подписал хавбека Скворцова

Полузащитник "Тамбова" Алексей Скворцов перешел в "Тосно", сообщает официальный сайт клуба.

Футболисту достался клубу из Ленинградской области бесплатно и подписал с ним трехлетний контракт.

25-летний Скворцов является воспитанником "Зенита". В этом сезоне он провел за "Тамбов" 27 матчей и забил 8 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 400 тысяч евро.

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