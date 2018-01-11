"Тосно" пополнился бразильцем Рикардиньо

Бразильский полузащитник Рикардиньо перешел в "Тосно", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом и достался российскому клубу бесплатно. Хавбек подписал с клубом из Ленинградской области контракт до лета 2019 года.

28-летний Рикардиньо ранее играл за "Санто Андре", "Можи Мирим", "Гурник", "Вислу", "Лехию", "Шериф", "Аль-Шаржу" и "Црвену Звезду". Ориентировочная стоимость игрока составляет 1 миллион евро.

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