"Тосно" пополнился бразильцем Рикардиньо

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"Тосно" пополнился бразильцем Рикардиньо

Бразильский полузащитник Рикардиньо перешел в "Тосно", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом и достался российскому клубу бесплатно. Хавбек подписал с клубом из Ленинградской области контракт до лета 2019 года.

28-летний Рикардиньо ранее играл за "Санто Андре", "Можи Мирим", "Гурник", "Вислу", "Лехию", "Шериф", "Аль-Шаржу" и "Црвену Звезду". Ориентировочная стоимость игрока составляет 1 миллион евро.

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