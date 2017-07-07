"Тосно" проиграл сербскому клубу в товарищеском матче
В товарищеском матче "Тосно" уступил сербскому клубу "Чукарички". Единственный мяч у россиян забил Евгений Марков.
"Тосно" Россия - "Чукарички" Сербия - 1:3 (0:3)
Гол "Тосно": Марков, 50 - 1:3
"Тосно": Опарин (Юрченко, 65), Дугалич, Шахов, Абазов (игрок на просмотре, 65), Кутин, Карвальо (Трошечкин, 72), Мухаметшин (Карницкий, 65), Нуну Роша (Кашчелан, 80), Альшин (Палиенко, 68), Марков (Заболотный, 65), Мелкадзе (Галиулин, 68).
Не пропустите: "Спартак" не сумел обыграть "Славен" в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Лента новостей
-
"Барселона" сделала повторное предложение по Паулиньо
-
Мельгарехо назвал главного конкурента "Спартака" в новом сезоне
-
СМИ: Верратти все еще может перебраться в "Барселону"
-
"Реал" надеется использовать свои преимущества перед ПСЖ при подписании Мбаппе
-
Роналду снялся в новой рекламе
-
"Спартак" нацелился на форварда сборной Камеруна
-
Бартомеу: "На сегодняшний день ни один игрок "Барселоны" не продается"
-
"Барселона" пока не определилась с альтернативой Верратти
-
Сын Роналдо вызван в сборную Бразилии U-18
-
Официально: "Зенит" приобрел Дриусси
-
Бартомеу: "В последние годы многие форварды отказывали "Барсе" из-за боязни конкуренции с MSN"
-
Перес не теряет надежд получить с продажи двух игроков "Реала" 150 миллионов евро
-
Себальос дал ответ "Реалу"
-
Инсинье не собирается покидать "Наполи"
-
"Вулверхэмптон" усилился хавбеком "Порту"
-
"Сельта" включается в борьбу за Нолито
-
Рамос считает, что Мбаппе войдет в число лучших футболистов мира
-
Мата: "Мы надеемся, что Лукаку поможет нам завоевать чемпионство"
-
"Манчестер Юнайтед" объявил о подписании Лукаку
-
Фарфан стал жертвой воров
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Спартак Москва
|30
|69
|2
|ЦСКА Москва
|30
|62
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|61
|4
|Краснодар
|30
|49
|5
|Терек Грозный
|30
|48
|6
|Ростов
|30
|48
|7
|Уфа
|30
|43
|8
|Локомотив Москва
|30
|42
|9
|Рубин
|30
|38
|10
|Амкар
|30
|35
|11
|Урал
|30
|30
|12
|Анжи
|30
|30
|13
|Оренбург
|30
|30
|14
|Арсенал Тула
|30
|28
|15
|Крылья Советов
|30
|28
|16
|Томь
|30
|14