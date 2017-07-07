"Тосно" проиграл сербскому клубу в товарищеском матче

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"Тосно" проиграл сербскому клубу в товарищеском матче

В товарищеском матче "Тосно" уступил сербскому клубу "Чукарички". Единственный мяч у россиян забил Евгений Марков.

"Тосно" Россия - "Чукарички" Сербия - 1:3 (0:3)
Гол "Тосно": Марков, 50 - 1:3

"Тосно": Опарин (Юрченко, 65), Дугалич, Шахов, Абазов (игрок на просмотре, 65), Кутин, Карвальо (Трошечкин, 72), Мухаметшин (Карницкий, 65), Нуну Роша (Кашчелан, 80), Альшин (Палиенко, 68), Марков (Заболотный, 65), Мелкадзе (Галиулин, 68).

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