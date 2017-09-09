"Тосно" пропустил глупый гол в матче с "Анжи"

В матче 9-го тура чемпионата России "Тосно" принимает "Анжи".

На 25-й минуте гостей вывел вперед Олег Данченко.

Видео: Глупый гол тосновцев.

Стоит отметить, что гол в свои ворота игроки "Тосно" по сути организовали сами.

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