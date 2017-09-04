"Тосно" расстался с Гутором и подписал Труйича

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"Тосно" расстался с Гутором и подписал Труйича

"Тосно" на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта с вратарём Александром Гутором.

Клуб из Ленинградской области и белорусский страж ворот договорились прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Также "Тосно" подписал экс-форварда "Партизана" Николу Труйича. Сербский нападающий поставил подпись под двухлетним контрактом.

Не пропустите: Матч "Тосно" - "Спартак" перенесен с 16 на 17 сентября. | http://soccernews.ru

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