"Тосно" расстался с Гутором и подписал Труйича

"Тосно" на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта с вратарём Александром Гутором.

Клуб из Ленинградской области и белорусский страж ворот договорились прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Также "Тосно" подписал экс-форварда "Партизана" Николу Труйича. Сербский нападающий поставил подпись под двухлетним контрактом.

Не пропустите: Матч "Тосно" - "Спартак" перенесен с 16 на 17 сентября. | http://soccernews.ru