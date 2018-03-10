"Тосно" – "Рубин" - 0:1 (обзор)

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"Тосно" – "Рубин" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 22-го тура чемпионата России между "Тосно" и "Рубином".

Не пропустите: "Рубин" минимально одолел "Тосно". | http://soccernews.ru

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2 Краснодар 22 40
3 Спартак Москва 21 38
4 Зенит Санкт-Петербург 21 38
5 ЦСКА Москва 21 38
6 Арсенал Тула 22 31
7 Уфа 22 31
8 Рубин 22 27
9 Ахмат 21 26
10 Ростов 21 25
11 Урал 21 25
12 Динамо Москва 22 24
13 Тосно 22 23
14 Амкар 22 22
15 Анжи 22 20
16 СКА Хабаровск 21 12
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