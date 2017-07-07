"Тосно" согласовало переход защитника "Зенита"



Защитник "Зенита" Евгений Чернов перейдет в "Тосно", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, клуб из Ленинградской области договорился об аренде хавбека до лета 2018 года с правом последующего выкупа.

В минувшем сезоне 24-летний Чернов провел за "Зенит" 7 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с "Зенитом" действует до 31 декабря 2018 года.

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