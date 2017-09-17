"Тосно" - "Спартак" - 2:2 (обзор)

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"Тосно" - "Спартак" - 2:2 (обзор)Смотрите видеообзор матча 10-го тура РФПЛ, в котором московский "Спартак" в гостях невероятным образом упустил победу над "Тосно".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

комментарии
Чемпион

Из зa нелепых замен, которые сделал Каррера, Спартак потерял уже много очков в нынешнем чемпионате. Это понятно любому специалисту. Провaлен также старт в лиге чемпионов. И это против слабого соперника. Где был любимец Карреры – Бокетти, когда Марибор сравнивал счёт? Это была его зонa, откуда был забит гол. Пара лучших центральных защитников Спартака минувшего сезона: Таски и Джикия почти не играют вместе. А Каррера дёет играть Бокетти, который даже слабее Кутепова и играет правого центрального, являясь левшой. Да это просто смешно. Почему Каррера не замолвил слово за Глушакова касательно продления его контракта? Без решающих голов Глушакова Спартак не стал бы чемпионом. То что Спартак стал чемпионом, также во многом заслуга Алейничева как тренера, а не только одного Карреры.

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6 Рубин 10 14
7 Ахмат 10 14
8 Спартак Москва 10 13
9 Урал 10 13
10 Арсенал Тула 10 11
11 Уфа 9 10
12 Динамо Москва 10 9
13 Тосно 10 9
14 СКА Хабаровск 10 8
15 Анжи 10 7
16 Амкар 9 5
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