"Тосно" стал последним четвертьфиналистом Кубка России

В матче 1/8 финала Кубка России "Тосно" в серии пенальти одолел "Томь" и вышел в четвертьфинал, где сыграет против "Луча-Энергии".

"Тосно" – "Томь" - 0:0, по пенальти - 6:5

"Тосно": Опарин, Чернов, Шахов, Сухарев, Дугалич, Мирзов, Галиулин (Нуну Роша, 85), Казаев, Палиенко (Труйич, 68), Карницкий, Марков.

"Томь": Мелихов, Пульич, Иванов, Микуцкис, Гирдвайнис, Деобальд (Большунов, 65), Померко, Макурин (Гвинейский, 90), Зуйков, Кудряшов, Саная (Соболев, 80).

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