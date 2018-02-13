"Тосно" заинтересован в подписании Погребняка

Тренерский штаб "Тосно" во главе с Дмитрием Парфёновым заинтересован в подписании форварда Павла Погребняка, который находился на просмотре в команде.

"В ходе обсуждения результатов второго учебно-тренировочного сбора Дмитрий Парфёнов выразил желание оставить Погребняка в команде. В самое ближайшее время начнём обсуждение и согласование контракта" - сказал гендиректор "Тосно" Вячеслав Матюшенко.

Напомним, что Погребняк является свободным агентом. Последним его клубом было московское "Динамо".

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