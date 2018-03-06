"Тосно" запретили играть в Санкт-Петербурге

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"Тосно" запретили играть в Санкт-Петербурге
Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко заявил, что клуб проведет матч 22-го тура чемпионата России с "Рубином" в Саранске.

"Руководство стадиона "Петровский" не разрешает нам играть на арене в Санкт-Петербурге, морозы в городе не спадают, мы можем испортить поле. Мы не хозяева стадиона и не можем сами принимать решения. В таком случае у нас остается только один вариант – перенести игру в Саранск. Поменять дату игры мы не можем, в Питере играть негде, в Москве тоже не получается, вариантов кроме Саранска у нас, по сути, больше нет. В ближайшее время лига должна собраться и решить, где будет проходить матч", – приводят слова Матюшенко российские СМИ.

Матч "Тосно" – "Рубин" должен состояться 10 марта.

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